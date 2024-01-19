Новиков — генерал-майор, профессор, участвовал в создании Военно-транспортной академии Красной армии. По праву считался одним из лучших лекторов по своему научному профилю. Его перу принадлежат около 150 научных трудов. Прокладывая знаменитую Дорогу жизни по льду Ладожского озера, специалисты основывались в своих расчетах на его публикациях, описывающих методики строительства и использования военных дорог в зимнее время. Руководил эксплуатацией ледовой трассы его бывший слушатель Монахов.

В основу нового экспозиционного комплекса легли личные вещи Новикова, в том числе его форменная одежда, полевой планшет, наручные часы и перьевая ручка, документы, отражающие его деятельность в Военно-научном обществе СССР, а также фотографии из семейного архива, в том числе сделанные лично Новиковым по время Великой Отечественной войны.

В 14.00 пройдет премьерный показ (презентация) документального фильма из цикла "Медаль за город. Освобождение Европы", созданного по материалам одноименной книги Митюрина. На презентации будет представлена серия, посвященная взятию Вены.

Каждой из семи наград ("За освобождение Белграда", "За освобождение Варшавы", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За взятие Кенигсберга", "За взятие Берлина", "За освобождение Праги") посвящено по три видеоролика в разных форматах.

При подготовке фильмов использовались документальные кино- и фотоматериалы, компьютерная графика, спецэффекты.