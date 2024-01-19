Пассажиропоток на внутренних линиях вырос на 20,3%, до 3,7 млн человек, на международных — в 1,6 раза, до также рекордных 1,4 млн человек.

"Рекордный показатель пассажиропотока является результатом работы по расширению маршрутной сети, увеличению числа рейсов на уже имеющихся направлениях — как совместно с нашими базовыми авиакомпаниями Nordwind Airlines и татарстанской UVT aero, так и с другими партнерами, среди которых "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, зарубежные Air Serbia, Pegasus Airlines, Air Arabia, Flydubai, Turkish Airlines и другие перевозчики", — говорится в пресс-релизе.

В значительной мере росту пассажиропотока способствовало соглашение аэропорта Казани с Nordwind Airlines о развитии маршрутной сети. "В навигационном сезоне "Лето 23" авиакомпанией выполнялись рейсы по 18 направлениям, три из них — международные. Благодаря данной программе аэропорт "Казань" стал транзитным пунктом для пассажиров из Сибири и городов Средней Азии, следующих в города Запада и Юга России", — отмечается в сообщении.