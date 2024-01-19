"В исполнении губернаторского симфонического оркестра Псковской области и солистов Александра Либа, Натальи Александровой и Елены Фединой прозвучит музыка, несущая национальный культурный код, неизменно востребованная и любимая как исполнителями, так и слушателями", — говорится в сообщении.

Символом фестиваля стала песня Халилова на слова Александра Савицкого "Навсегда великая страна". Кроме нее в программу концерта войдет легендарный марш Василия Агапкина "Прощание славянки".

В 2024 году фестиваль посвящен 140-летию русского военного дирижера и композитора Василия Агапкина.

Всего в фестивале примут участие 48 городов в восьми федеральных округах, где пройдут концерты духовых и симфонических оркестров, хоров, детских и юношеских коллективов.

Халилов — советский и российский дирижер, композитор, начальник ансамбля и художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации, главный военный дирижер.

Халилов погиб 25 декабря 2016 года на 65-м году жизни в авиационной катастрофе в Сочи самолета Минобороны России, направлявшегося в Сирию. Вместе с ним погиб 91 человек, в том числе 64 артиста возглавляемого им ансамбля имени Александрова.