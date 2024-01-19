"В нашей компании по данным на первую неделю января объемы более чем вдвое превосходили прошлогодний уровень. Это связано с хорошими ценами, а также с тем, что продажи были начаты раньше, чем в прошлом году, уже в октябре. Так, самый емкий рынок – Анталья – вырос у нас на 235%, Даламан – на 253%, Бодрум – на 290%", — сообщила генеральный директор туроператора "Пегас Туристик" Анна Подгорная.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марины Макарковой, с ценами на 2024 год к этому моменту определились 98% турецких отелей.

"Отельеры снизили цены для российского рынка, в итоге стоимость пакета в евро уменьшилась в среднем на 27%. Темпы раннего бронирования опережают прошлогодние показатели", — заметила эксперт.

Информацию о снижении цен на Турцию подтвердили и в компании Anex.

"В этом году российские туроператоры и турецкие отельеры пришли к необходимости сообща проработать условия для бронирований туров на лето. Эта работа дала максимально привлекательные условия по ценам. Они на 20 и более процентов ниже, чем в то же время в прошлом году. Мы уже сейчас видим интенсивную динамику продаж из тех 16 российских городов, откуда выполняются рейсы в Турцию", — сообщила руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Виктория Худаева.

Глава комитета РСТ по агентской деятельности и директор УК сети турагентств "Магазин горящих путевок" (МГП) Сергей Агафонов согласен с коллегами.

"Турецкие отели скорректировали цены на этот сезон, они более доступные россиянам, плюс курс евро сейчас слегка опустился. Все это благотворно сказывается на продажах направления в январе. Первый рабочий день нового года дал резкий всплеск продаж, а на второй объем, в частности, по Турции удвоился. Она у нас за это время с пятого места в рейтинге продаж передвинулась на третье. И это продажи не зимних туров, не на ближайшее время, а на март, апрель, май, начало лета – то есть как раз по акциям раннего бронирования", — сказал эксперт.

В то же время директор турагентства "Инфотур" Роман Елагин считает, что прогнозировать летний сезон в Турции сейчас сложно, так как его результаты будут полностью зависеть от курса рубля.

Как напоминают в РСТ, в 2023 году стоимость отдыха в Турции резко выросла из-за повышения цен местными отельерами и ослабления курса евро. В результате спрос на российском рынке к началу летнего сезона оказался ниже всех прогнозов, так что многим отелям пришлось снижать цены. Во второй половине года ситуация со спросом начала улучшаться. С января по ноябрь 2023 года Турцию посетило более 6 млн российских туристов, что на 800 тыс. больше, чем за весь 2022 год.