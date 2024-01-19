"Годовой прирост пассажиропотока к 2022 году составил 8%", — говорится в сообщении.

В прошлом году авиасообщение осуществлялось по 17 регулярным направлениям. Основная доля пассажиров аэропорта Елизово была обслужена на рейсах московского направления. За год маршрутом Москва — Петропавловск-Камчатский и обратно воспользовались более 445 тыс. человек. Всего в столичный аэропорт Шереметьево авиакомпании выполнили 619 самолетовылетов. Столица Приморского края стал вторым по популярности направлением — более 18% пассажиров отправились во Владивосток. Замыкает тройку лидеров новосибирское направление — более 100 тыс. пассажиров.

В прошедшем году наиболее динамично развивающимся сегментом стали маршруты в Иркутск и Магадан. Выросло количество пассажиров на рейсах в Южно-Сахалинск, Новосибирск и Хабаровск. По итогам года на внутрирегиональных маршрутах обслужено более 37,4 тыс. пассажиров. Основная доля пассажиропотока пришлась на рейсы в Тиличики, Оссору и Палану.

За 2023 год грузовой терминал аэропорта Елизово обработал более 18 тыс. тонн грузов, что на 26% больше показателя 2022 года.