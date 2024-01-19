Как отмечается, более половины пожелавших съездить в Северную Корею — гости из разных регионов России.

"Представлена чуть ли не вся страна: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининград, Ульяновск, Владикавказ, Пермь, Рязань, Новосибирск, Екатеринбург, дальневосточные регионы. Желающих очень много, вынуждены даже формировать лист ожидания", — приводятся в сообщении слова представителя российской туркомпании, организующей поездку.

Отмечается, что при формировании таких туров в КНДР Приморье может стать транзитной точкой для туристов из западных регионов.

В компании также добавили, что запланированы и следующие поездки, есть планы по реализации разных программ с учетом целевых аудиторий и сезонности.

Как сообщалось, 9 февраля на горнолыжный курорт Масикрён в Северной Корее отправится первая после пандемии коронавируса группа российских туристов, запланирован вылет из Владивостока в Пхеньян рейсом авиакомпании Air Koryo.

В декабре 2023 года в КНДР побывала делегация Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко. В ходе встреч с корейской стороной обсуждался в том числе запуск туров в страну для приморских туристов.

Курорт Масикрён был открыт в 2014 году и считается личным проектом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Это первый и пока единственный горнолыжный курорт в стране. Он стал одной из площадок объединенной сборной по лыжам Кореи на Олимпиаде-2018.