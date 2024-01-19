В частности, по данным пресс-службы, на промплощадке "Демидово" реализуется инвестпроект по размещению новой производственной площадки — завода по выпуску и обслуживанию пассажирских подвесных канатных дорог.

"Сейчас идет монтаж металлоконструкций производственного корпуса и установка колонн. Благодаря вводу завода будет создано не менее 350 рабочих мест. Ежегодно предполагается выпускать 10 канатных дорог", — говорится в сообщении.

На инвестпортале Тверской области сообщается, что проект реализует ООО "ТверьКанатДор" (производственная компания, специализирующаяся на проектировании, производстве и обслуживании современных канатных дорог). Планируемый объем инвестиций — 3,04 млрд рублей. Проект предполагается полностью реализовать к 2029 году.

Также в ходе встречи обсуждалось развитие курорта Завидово в Конаковском округе.

Проект реализуется в Тверской области с 2011 года при поддержке регионального правительства.

В настоящее время в особой экономической зоне "Завидово" введены в эксплуатацию и принимают гостей пятизвездочный отель Radisson Завидово, гольф-поле международного уровня, туристический комплекс "Ямская слобода", гостиницы, кемпинг "Завидово", центр водных видов спорта, построен пешеходный мост через реку Дойбица и другие объекты. Также ведется строительство новых гостиниц, Центра отдыха, аквапарка, горнолыжного склона.

"Сергей Бачин сообщил о планах развивать глэмпинги, пляжные зоны. Ряд объектов планируется ввести уже в текущем году", — подчеркнули в пресс-службе.

Общий объем внебюджетных средств, уже вложенных в реализацию проекта, достиг 30 млрд рублей, создано более 1 тыс. рабочих мест. После выхода всех туристических объектов на проектную мощность заявлен ввод 8,8 тыс. рабочих мест, отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, на территории ОЭЗ "Завидово" планируется создать многофункциональный всесезонный комплекс отдыха, включающий в себя крупнейший в европейской части России аквапарк, горнолыжный склон, кафе и рестораны, отели, конгресс-центр и другие объекты. Объем инвестиций составит 32,6 млрд рублей. Сообщалось также, что инвестором проекта является компания "Васта Дискавери".

Планируется, что турпоток на курорт "Завидово" к 2025 году вырастет до 1 млн отдыхающих, а к 2028 году достигнет 2 млн человек.

Бачин — один из ведущих в России девелоперов и инвесторов объектов гостиничной и туристской инфраструктуры. Среди реализованных проектов — курорты "Завидово", "Ярославское взморье", "Роза Хутор" и другие.