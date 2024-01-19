Полетные программы рассчитаны до конца зимнего расписания.

Рейсы из Томска будут выполняться со 2 февраля, из Благовещенска — с 5 февраля, из Новокузнецка — с 7 февраля, из Хабаровска — с 9 февраля, из Владивостока — с 14 февраля.

Рейсы на Пхукет из Новокузнецка и Барнаула стартуют с 7 и 12 февраля соответственно.

"Частота полетов сформирована в соответствии с запросом российских туристов и средней продолжительностью отдыха в Таиланде. По всем направлениям вылеты запланированы с частотой 1 раз в 12 дней. Из Благовещенска рейсы будут выполняться 2 раза в 12 дней", — отмечается в сообщении.