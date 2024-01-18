"Аэропорт обещают открыть, не исключено, что в феврале аэропорт откроется. С нашей стороны всё сделано. Что касается согласования с министерством обороны, то они сейчас готовят (соответствующее — ИФ) предложение", — сказала она.

Она добавила, что аэропорт будет работать только в дневное время, до 21:00 мск.

Как сообщалось, 15 декабря 2023 года самолет авиакомпании "Азимут" совершил посадку в аэропорту Краснодара, выполняя технический рейс в преддверии открытия аэропорта для обслуживания регулярных полетов. Полет выполнен из аэропорта Минвод (Ставропольский край).

Тогда отмечалось, что инфраструктура аэропорта поддерживается в рабочем состоянии. Для поддержки аэропорта на период его временного закрытия правительство России при содействии Минтранса выделило в виде субсидий 1,54 млрд рублей.

В случае открытия аэропорта "Аэрофлот" на первом этапе готов выполнять до четырех ежедневных рейсов Москва-Краснодар. О возможности возобновления рейсов в случае открытия авиаузла сообщала и авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот").

Аэропорт Краснодара закрыт из соображений безопасности с февраля 2022 года. Также остаются закрытыми аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты и ряд аэропортов Центрального федерального округа: Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк. В настоящее время единственным работающим аэропортом в Южном федеральном округе является аэропорт Сочи.

Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Анапы и Сочи входит в группу "Аэродинамика". По итогам 2021 года его пассажиропоток достиг рекордных 5 млн человек.