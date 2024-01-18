"В Санкт-Петербурге продолжается метель. Аэропорт Пулково продолжает обеспечивать обслуживание пассажиров и авиакомпаний согласно расписанию. В настоящее время задержек и отмен рейсов по погодным условиям нет", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается в сообщении, наземные службы аэропорта работают в усиленном режиме, попеременно осуществляя расчистку и обработку взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи.

Ранее пресс-служба администрации губернатора Петербурга сообщала, что 18 января в городе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за метели и ветра.