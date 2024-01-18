«В Лувре цены не повышались восемь лет, но в 2024 году их подняли почти на 30%. Руководство музея оправдывает значительный рост увеличением текущих расходов, в частности на электроэнергию и продление часов работы музея в преддверии Олимпийских игр в Париже с 26 июля по 11 августа», — пишет издание.

Как отмечает издание, возможность бесплатного посещения музея сохранится. Посетить Лувр можно в первую пятницу каждого месяца, кроме июля и августа. Билет следует бронировать заранее.

По данным руководства музея, в 2023 году 40% всех посетителей и 60% французов смогли сходить в Лувр бесплатно.

Лувр – один из крупнейших музеев мира. Среди наиболее известных экспонатов – «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, скульптуры «Венера Милосская» и «Ника Самофракийская», а также полотна — «Свобода, ведущая народ» и «Плот «Медузы». Ежегодно музей посещают в среднем около 10 млн человек.