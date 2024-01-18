Кроме того, по его словам, в этом году завершится модернизация железной дороги, что позволит удвоить ее мощности и довести их до уровня 48 млн тонн грузов в год. Также в 2024 году планируется завершить строительство скоростной автомагистрали "Восток-Запад".
"Два года назад мы подписали очень важную дорожную карту вместе с нашими казахстанскими и азербайджанскими коллегами. У нас — Казахстана, Азербайджана, Грузии — есть очень четкий и ясный план по развитию этого коридора, и мы знаем, что нужно делать: расширение портовой инфраструктуры, развитие производительности, модернизация железных дорог, развитие аэропортов и дорожной инфраструктуры", — добавил премьер.
Проект глубоководного порта в Анаклиа ранее уже пытались реализовать, но безуспешно: правительство Грузии в январе 2020 года приняло решение расторгнуть соглашение с консорциумом Anaklia Development от 2016 года, поскольку тот, по мнению правительства, не выполнил взятые на себя обязательства.