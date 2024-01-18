Согласно опросу, россиянам, выезжавшим на отдых в период новогодних праздников, поездка из расчета на одного человека обошлась в 17027 рублей, тогда как в 2021 году такие расходы оценивались в 7635 рублей.

По словам директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла Родина, такой рост среднего чека связан с более дальними путешествиями.

В свою очередь, гендиректор туроператора «Дельфин» сообщил порталу «Интерфакс-Туризм», что средний чек на новогодние каникулы за три года вырос примерно на 20-30%.

«У нас по компании средний чек на новогодние праздники в 2024 году получился в районе 22-25 тыс. рублей на человека. Это три дня в отеле 3* на завтраках. Если говорить о 7 тыс. в 2021 году, то это нереальная цифра. Это билет на самолет в одну сторону или на поезд», — пояснил он.

По данным ВЦИОМ, с 1 по 8 января на отдых по России выезжал каждый четвертый россиянин (26%), за рубеж – 1%.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 14 января 2024 года среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.