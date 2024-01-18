"Гостиница категории пять звезд на 235 номеров войдет в состав многофункционального комплекса ЯрПарк. Начать строительство объекта планируется уже в этом году, планируемый срок его сдачи намечен на 2028 год", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что общая площадь гостиничного комплекса с панорамными видами на реку Казанку и на парковую зону составит 24 тыс. кв.м. Он расположится в прибрежной зоне и будет включать в себя номерной фонд 9 разных категорий, в том числе самый большой в России президентский люкс площадью порядка 600 кв.м с собственным бассейном на этаже.

Дополнением станет благоустройство береговой линии в районе новой гостиницы. Там появится обустроенная набережная для прогулок.

Девелопер рассчитывает, что первый в Казани отель класса люкс будет востребован, в том числе, на гостей с Ближнего Востока.

"Казань становится одним из центров мусульманского мира в масштабе Европы и Ближнего Востока, а укрепление международных отношений с Турцией, ОАЭ и странами СНГ способствует постоянному увеличению туристического потока", — сказал основатель и генеральный директор KravtGroup Валерий Кравцун.

KravtGroup — российский девелопер и управляющая компания, в портфеле которого на сегодняшний день 4 действующих отеля категорий от 3 до 5 звезд в Санкт-Петербурге и Татарстане, а также три гостиничных комплекса в активной фазе строительства и в проектировании.