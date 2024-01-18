"Сочинская зима не может похвастаться ярким цветением, но эта пора разлетающихся запахов зимоцветов, которые часто сравнивают с изысканными духами. Цветут горные камелии, эвкалипты, османтус и химонантус", — говорится в сообщении.

"К этому прелестному дуновению присоединилась жимолость душистейшая, у которой парные белоснежные цветки прячутся за листьями. Её манящий аромат, в котором нотки цитрусовых и зелёного чая, напоминает цветущую каприфоль, но больше жасмин", — отмечает пресс-служба.

Жимолость душистейшая, которая растёт в молодой части парка, будет цвести около месяца.

Ранее сообщалось, что в парке "Дендрарий" в Сочи на месяц раньше зацвела мимоза.