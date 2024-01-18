На внутренних авиалиниях пассажиропоток составил 4 млн 199,725 тыс. человек, что на 15% больше, чем в 2022 году. На международных воздушных линиях обслужено 100,9 тыс. человек (на 13,2% больше).

В 2023 году из "Храброво" самолеты летали в Москву и Санкт-Петербург, а также в Новосибирск, Уфу, Самару, Пермь, Казань, Нижний Новгород, Мурманск, Архангельск, Челябинск, Екатеринбург, Ижевск, Череповец, Псков, Петрозаводск, Минеральные Воды. Среди новых направлений — Иваново и Оренбург.

На международных воздушных линиях регулярные рейсы выполнялись в Минск и чартерные рейсы в Анталью.

По итогам 2022 года пассажиропоток "Храброво" составил 3,742 млн человек

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт".