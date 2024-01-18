"Нам обещают, что работы будут завершены в декабре 2024 года. Но эта работа включает в себя, в том числе и создание экспозиций. Вся техника, технология, витрины входят в состав стройки. Мы поставляем, что называется, материалы: предоставляем экспонаты, говорим, что необходимо сделать из действующих каких-то интерактивных объектов. Стройка должна быть вместе с созданием экспозиции завершена в декабре этого года", — сказала Сивкова.

В тоже время директор высказала определённую неуверенность, что строители смогут сдержать свои обещания.

"Есть, наверное, какие-то объективные причины. За это время ведь много чего поменялось. Если у нас была в проекте техника одна в 2018 году, то сегодня мы понимаем, что ее надо поменять на другую, потому что поставщики поменялись. И уровень техники изменился, и страна-поставщик. Поэтому есть объективные факторы, которые влияют на то, что строительство задерживается. Наш заказчик пытается все сделать для того, чтобы как можно быстрее сделать эти работы, но это очень объемные работы", — пояснила Сивкова.

При этом она отметила, что музей активно работает над созданием и заполнением будущих экспозиций. Так для многочисленных аквариумов уже закуплено множество видов различной рыбы, которая сегодня находится в Москве у компании, которая на высоком уровне занимается аквариумистикой. Там есть различные виды скатов, акул и других обитателей морей и океанов со всего света.

По словам директора, помимо аквариумов и классических экспозиций "мы делаем эксплораториум — музей, где можно трогать руками и проводить эксперименты. У нас есть спа-зона, где будут отдыхать в галокамере, на лежаках смотреть коллекцию "Пески и пляжи мира", водяная каюта, где будут проводиться спа-процедуры". И потому объем работ очень большой, трудоемкий и эксклюзивный.

Как сообщалось, строительство нового комплекса Музея Мирового океана началось в 2013 году в рамках федеральной адресной инвестиционной программы "Культура России (2012-2018 годы)". На строительство сменилось два подрядчика, третьим является компания ООО "СтройМонолитСервис", у которой также же были определенные проблемы.

Сроки сдачи объекта неоднократно переносились. Первоначально планировалось сдать "шар" к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Новый корпус Музея Мирового океана строят на набережной реки Преголя в Калининграде. Архитектурной доминантой станет уникальное сооружение в виде шара, остекление которого состоит из более чем 3 тыс. сегментов. Внутри здания высотой 42 м расположатся более 30 аквариумов с морской водой общим весом около 1 тыс. тонн. Над рекой возведут стилизованный под океанскую волну навес площадью более 2 тыс. кв.м.

Ожидается, что после ввода в строй нового комплекса зданий экспозиционная площадь музея вырастет в четыре раза и составит 6 тыс. кв.м. Появится возможность в полтора раза увеличить музейный фонд. Развитие музея повлечет приток посетителей, ожидается, что ежегодно его смогут посетить более 800 тыс. гостей.