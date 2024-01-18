"Несмотря на то, что наш город заметно изменился с того времени, как здесь жил великий философ Иммануил Кант, еще много мест, где, можно сказать, присутствует его дух и тень. История о существовании "Философской тропы" не миф и легенда. Проведя большую исследовательскую работу, мы поняли, где проходили прогулки легендарного профессора Альбертины, какие знаковые места города, которые сегодня являются объектами Музея Мирового океана, были связаны с ним", — сказала Сивкова.

По ее словам, уже многие годы на территории музея установлена скамья Канта, которая пользуется у посетителей большим интересом. Именно она стала отправной точкой нового турмаршрута. Его название включает фразу Sapere aude!, или Дерзай мыслить!, которую Иммануил Кант называл девизом просвещения. Далее туристы направляются по территории музея к строящемуся корпусу "Планета Океан", зданию бывшей Янтарной мануфактуры, которая также является филиалом музея, и завершается маршрут во Фридрихсбурских воротах.

Протяженность маршрута — около 7 км. Каждый может проследовать по нему самостоятельно, считывая специальные qr-коды с аудио- и текстовым сопровождением. На всех основных памятниках истории установлены специальные таблички, заклдчила директор музея.

Открытие Музем Мирового океана маршрута "Философская тропа Канта. Sapere aude!" входит в план мероприятий по празднованию 300-летия со дня рождения философа, утверждённый оргкомитетом юбилея под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.