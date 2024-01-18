"По данным мониторинга Росстата, за период январь — ноябрь 2023 года посещение составило 2,8 млн человек. Это посещение только коллективных мест размещения, исходя из объемов загрузки. Ожидаемый приток туристов к 2035 году — более 6 млн человек", — отметил губернатор.

Губернатор отметил, что край ведет исследование турпотока параллельно Росстату, используя технологии сотового оператора. По этим подсчетам количество туристов, посетивших Ставрополье в 2023 году, составило 8,4 млн человек. К 2035 году турпоток в регион составит порядка 16 млн человек.

"В связи с этим потребуется увеличить количество мест размещения до 88 тыс. единиц. Сейчас санаторно-курортная отрасль края включает 658 коллективных мест размещения, емкостью 55 тыс. мест", — сказал Владимиров.

Чтобы реализовать эти планы, власти региона направят 14,9 млрд рублей на реконструкцию объектов санаторно-курортного комплекса, находящихся в федеральной собственности.