Akasa получит узкофюзеляжные лайнеры MAX 10 и MAX 8-200, поставки будут осуществляться до 2032 года включительно.

Таким образом, общий портфель заказов авиакомпании на продукцию Boeing вырос до 226 самолетов.

В 2021 году Akasa заказала 72 лайнера 737 MAX, в июне 2023 года — четыре 737 MAX 8.

Ее парк в данный момент насчитывает 22 самолета, в ближайшие восемь лет она рассчитывает получить еще 204.

Это самая молодая авиакомпания Индии, пишет The Wall Street Journal. Ее первый коммерческий рейс состоялся в августе 2022 года.

Сейчас Akasa работает в 18 городах Индии и планирует расширить бизнес на Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. К 2047 году Индия должна стать крупнейшим авиарынком мира, отмечает перевозчик.

Котировки акций Boeing растут на 1,9% на предварительных торгах в четверг.

В начале января самолет Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км. Никто из пассажиров не пострадал. Авиаперевозчик получил самолет от Boeing в ноябре 2023 года.

Вслед за инцидентом Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) распорядилось временно остановить полеты самолетов Boeing 737 MAX 9 в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями. Решение FAA затронуло 171 самолет Boeing.

На этой неделе WSJ со ссылкой на источники также сообщила, что China Southern Airlines, крупнейшая авиакомпания Китая, планирует провести дополнительные проверки безопасности самолетов Boeing 737 MAX, которые она должна получить в текущем месяце. При этом конфигурация самолетов, которые ожидает China Southern, отличается от версии самолета Alaska.

Управление гражданской авиации Китая (Civil Aviation Administration of China, CAAC) предписало авиакомпаниям страны проверить на безопасность самолеты Boeing 737 MAX, по данным источников издания.