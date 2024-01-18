"Теперь пользователи мобильного приложения "Оружие героев" смогут в трехмерном формате до мельчайших деталей разобрать легендарный пистолет "Тульский Токарев" и уникальный подводный специальный автомат АПС", — говорится в сообщении.

Виртуальный музей был запущен в ноябре 2016 года. В настоящее время является одним из самых популярных музейных проектов в мире с текущей аудиторией более 1,5 млн пользователей.

Проект инициирован Министерством культуры РФ. Винтовки и карабины, пулеметы и револьверы воссоздавались по реальным фотографиям, старинным чертежам и наставлениям-инструкциям по устройству оружия. Сотрудники музея оружия работали вместе с digital-специалистами и экспертами по 3D-моделированию.

В настоящее время в проекте представлено 16 редких экспонатов из фондов Тульского музея оружия, состоящих из полностью разборных анимированных частей.

"В 2024 году планируется дополнение проекта следующими эксклюзивными образцами из коллекции музея оружия: нож разведчика стреляющий НРС-2 и пистолет спортивный самозарядный произвольный МЦ 3-1 "Рекорд", — отмечается в сообщении.

В 2021 году проект "Оружие героев" удостоен специального приза международного фестиваля FAIMP (Фестиваль международного аудиовизуального мультимедийного наследия). На Международном фестивале "Интермузей-2019" проект был признан лучшим в сфере информационных технологий.

Тульский государственный музей оружия признан одним из лучших федеральных музеев, в экспозиции представлены все основные образцы, стоявшие на вооружении российской армии, а также оружие Западной Европы и Востока, начиная с XIV века. Музей возник при оружейном заводе, основанном указом Петра I в 1712 году, его коллекция формировалась с 1724 года.

Музей оружия в Туле входит в сотню крупнейших музеев мира. Основная экспозиция музея "История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности" расположена в новом шестиэтажном здании, выполненном в форме шлема русского воина. Общая площадь всей экспозиции составляет 5,6 тыс. кв. метров, фонд музея составляет более 15,5 тыс. экспонатов. На площадке перед его зданием под открытым небом представлены крупногабаритные образцы вооружения и военной техники.

В августе 2023 года музей официально отметил свое 150-летие со дня создания.