В пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу" сообщили, что S7 Airlines приняла решение о сокращении полетной программы по ряду направлений и отмене рейсов в связи с сезонным перераспределением парка воздушных судов и оптимизацией расписания.

"Пассажирам, которые приобрели билеты на подпавшие под оптимизацию рейсы между Москвой и Красноярском, были направлены уведомления обо всех изменениях. Представители авиакомпании уже начали работу с ними", — отметили в пресс-службе.

По данным расписания на сайте красноярского аэропорта, кроме S7, прямые рейсы из Красноярска в Москву в настоящее время выполняют авиакомпании "ЮТэйр", "Победа", "Аэрофлот" и NordStar.