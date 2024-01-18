Он отметил, что также на территории рекреационной зоны обнаружено много незаконно возведенных или установленных объектов для отдыха.
"Что касается пикниковых зон и рекреационных объектов, то там счет идет на сотни. Дело в том, что все эти объекты — это лавочки, навесы, всякие столы, указатель и другие, — также являются таким незаконно установленными объектами", — пояснил сотрудник пресс-службы.
Как сообщалось, инфраструктуру туристических объектов Сочинского национального парка планируется модернизировать к новому летнему сезону. Для этого специалисты национального парка разработают новую комплексную концепцию обустройства с современной инфраструктурой в едином стиле, куда войдут информационные стенды с подробной информацией о биоразнообразии данной территории, беседки, комфортные санузлы.