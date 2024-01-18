"Пассажиропоток аэропорта Минеральных Вод в 2023 году вырос на 17,25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост пассажиропотока на внутрироссийских направлениях составил 13,4% по сравнению с 2022 годом, на международных рейсах — 35,4%", — говорится в ответе на запрос агентства.

Рост пассажиропотока связан с открытием авиакомпаниями рейсов по ряду внутренних направлений — в Екатеринбург, Уфу, Казань, Самару, Сочи, Новосибирск, а также с увеличением частоты рейсов по международным направлениям, таким как Ереван, Стамбул, Баку, Дубай.

Пресс-служба также отметила, что за период новогодних праздников обслужил 119 тыс. пассажиров, что на 5 % больше, чем годом ранее. Кроме того, 13 января 2024 года открылся новый субсидируемый международный маршрут Минеральные Воды — Минск.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.