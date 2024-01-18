«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днем в четверг, 18 января, в московской воздушной зоне были введены временные ограничения на некоторые маршруты полетов самолетов и вертолетов. С 14:00 аэропорт «Внуково» работает штатно, на работу «Домодедово» ограничения не вводились. Временные ограничения для «Шереметьево» также сняты. За время их действия на запасной аэродром ушли четыре рейса», — говорится в сообщении.

Как отметил Кореняко, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов.