Согласно опросу, туристическую путевку или билет на отдых хотели получить 10% опрошенных женщин. Такое же количество опрошенных выбрали в качестве подарка на Новый год билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане.

Внимание, заботу и общение хотели получить на Новый год 9% россиянок.

Как отметили в центре, в действительности почти половина опрошенных женщин (49%) в качестве подарка на Новый год получили любовь, внимание и заботу. Еще 27% россиянок подарили конфеты, спиртные напитки и деликатесы. Парфюмерию, косметику и бижутерию получили 19% респондентов.

Ожидания по поводу подарка на Новый год у мужчин больше совпали с реальностью. По данным ВЦИОМ, 12% опрошенных россиян хотели получить внимание, заботу, общение и хорошее настроение. Еще 7% надеялись получить подарки своими руками, деньги и сувениры. Автомобиль, конфеты, спиртные напитки и книгу пожелали 6% мужчин.

Среди опрошенных внимание, любовь и заботу на Новый год получили 37% респондентов. Конфеты, спиртные напитки и деликатесы подарили 18% мужчин, еще 12% получили в подарок одежду и обувь.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 14 января среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.