Министр призвал бизнес активнее участвовать в программе, в том числе Ставропольского края, для того чтобы оценить общую потребность рынка.
"Призываем активно бизнес обращаться, вместе с банками отрабатывать и подавать заявки. Нам это крайне важно, чтобы понять реально, какой запрос есть, чтобы по итогам этого отбора уже дальше выходить в правительство с какими-то идеями, мерами", — добавил Решетников.
Как сообщалось, отбор инвесторов в рамках программы господдержки для крупных отелей стартовал в конце ноября прошлого года.
Программа выдачи льготных кредитов для создания инфраструктуры в сфере туризма была запущена правительством в 2021 году и изначально распространялась только на строительство и реконструкцию гостиниц и многофункциональных комплексов. По оценке Минэкономразвития РФ, в целом эта мера поддержки позволит создать до 48 тыс. новых гостиничных номеров и обеспечит возможность развития новых точек притяжения.
Реализация программы также позволит нарастить долю гостиничных проектов категории 3-4*.