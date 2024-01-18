"По поводу кредитования крупных отелей, буквально вчера мы посоветовавшись с бизнесом, банками, инвесторами, получив поддержку (заместителя председателя правительства РФ — ИФ) Дмитрия Николаевича Чернышенко, продлили сроки приема заявок до 20 февраля. Хотя на сегодняшний момент у нас уже заявки на 11 тыс. номеров", — сказал Решетников.

Министр призвал бизнес активнее участвовать в программе, в том числе Ставропольского края, для того чтобы оценить общую потребность рынка.

"Призываем активно бизнес обращаться, вместе с банками отрабатывать и подавать заявки. Нам это крайне важно, чтобы понять реально, какой запрос есть, чтобы по итогам этого отбора уже дальше выходить в правительство с какими-то идеями, мерами", — добавил Решетников.

Как сообщалось, отбор инвесторов в рамках программы господдержки для крупных отелей стартовал в конце ноября прошлого года.

Программа выдачи льготных кредитов для создания инфраструктуры в сфере туризма была запущена правительством в 2021 году и изначально распространялась только на строительство и реконструкцию гостиниц и многофункциональных комплексов. По оценке Минэкономразвития РФ, в целом эта мера поддержки позволит создать до 48 тыс. новых гостиничных номеров и обеспечит возможность развития новых точек притяжения.

Реализация программы также позволит нарастить долю гостиничных проектов категории 3-4*.