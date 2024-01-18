"Для развития инфраструктуры КМВ необходимо порядка 100 объектов. Это 38 объектов инженерной инфраструктуры, в основном это водоотведение и водообеспечение на сумму 61 млрд рублей. Нужно также создать 19 объектов транспортной инфраструктуры — это объездные дороги и развязки Кисловодска и Пятигорска. Стоимость данных проектов оценивается в 92,1 млрд рублей", — отметил Владимиров.

Губернатор сказал, что после решения инженерных вопросов можно будет приступать ко второму этапу — создание на КМВ объектов курортной инфраструктуры. По его словам, это будет 17 объектов благоустройства, которые не будут решать социальные вопросы. Общая сумма затрат — 14,8 млрд рублей.

"И останется возведение 26 социальных объектов на 22,6 млрд рублей. Мы их специально поставили в третью очередь, потому что понимаем, что сегодня надо заложить именно инженерную инфраструктуру, это основа", — добавил Владимиров.

Ранее сообщалось, что план мероприятий по комплексному развитию региона КМВ нуждается в доработке.