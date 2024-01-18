"Холмогорская резьба по кости стала первым объектом Архангельской области, включенным в федеральный реестр", — говорится в сообщении.

Зародилось мастерство среди поморов, поселившихся на берегу Белого моря в XII веке. "Осваивали это искусство преимущественно мужчины. Постепенно создавались семейные династии, а занятие резьбой стало самым настоящим промыслом, приносившим, порой, доход более значительный, чем торговля рыбой", — отмечает пресс-служба.

В стиле холмогорской резьбы пересекаются традиции севера и центра России, коренных народов и Западной Европы.

"Местом традиционного бытования промысла считается село Ломоносово. Традицию резьбы, возникшую 400 лет назад, и по сей день сохраняют местные мастера, передавая свой опыт следующему поколению. На территории села работают косторезная фабрика, художественное косторезное училище, мастера косторезного промысла", — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты Дома народного творчества Архангельской области готовят материалы для внесения в реестр следующего объекта народно-художественных промыслов — каргопольской глиняной игрушки.

Федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния России действует с 2010 года. В нем содержится информация о происхождении того или иного объекта, месте бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры.