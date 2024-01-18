«Тобогган — это древнейший вид саней, получивший распространение в конце XIX века. Североамериканские индейцы когда-то использовали их для перевозки грузов и людей. Изначально это были бесполозные сани, выполненные в виде несколько скрепленных вместе досок с загнутым передком. На курорте используются деревянные сани с полозьями, на которых можно кататься вдвоем или самостоятельно», — говорится в сообщении.

Старт саночной трассы находится на высоте 1350 метров над уровнем, финиш — в Горной Олимпийской деревне на высоте 1100 м, перепад высот составляет 180 м. Каждый вечер с воскресенья по вторник она будет работать только для катания на санях.