На внутрироссийских направлениях было обслужено 691,898 тыс. человек, на международных — 82,129 тыс. человек.

"В прошлом году география полетов насчитывала 15 направлений, рейсы по которым выполнялись 14 авиакомпаниями. Самыми популярными направлениями, помимо традиционно пользующихся спросом рейсов в Москву и Санкт-Петербург, в 2023 году стали Баку, Минеральные Воды, Уфа, Актау и Нижний Новгород", — сказал собеседник агентства.

Всего за прошлый год выполнено 4 тыс. 517 рейсов, перевезено более 1 тыс. тонн грузов и почты.

Как сообщалось, аэропорт Астрахани планировал к 2024 году увеличить пассажиропоток до 1,1 млн человек за счет расширения географии полетов по внутренним и международным направлениям, развития рынка авиаперевозок, снятия ограничений на полеты и открытия дальнемагистральных направлений.

Международный аэропорт "Астрахань" им. Кустодиева имеет статус аэропорта федерального значения.