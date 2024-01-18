"Планируется создать на территории ОЭЗ "Развалка" и "Капельная балка" к 2035 году 14 тыс. койко-мест в новых средствах размещения, медицинские центры, объекты досуга и рекреации", — сказал Владимиров.

Отмечается, что вопрос создания на Кавказских минеральных водах ОЭЗ уже прорабатывается с федеральным центром. Его общая площадь составит 277 га, в нее войдет город-курорт Железноводск "Развалка" 120 га, Ессентуки "Капельная балка" 53 га, город Лермонтов "Бештау" 104 га.

"В настоящее время заключено 10 соглашений по реализации инвестпроектов на общую сумму 35,1 млрд рублей, количество созданных рабочих мест более 12 тысяч. Кроме того, в ближайшее время планируется заключить соглашение еще на 130 млрд рублей в целях строительства объектов санаторно-курортного комплекса на 33 га", — отметил Владимиров.

Ранее сообщалось, что создание туристической ОЭЗ на Кавминводах начнется в 2024 году.