"Завершился третий сезон проекта "Поезд Деда Мороза". Мы решили в РЖД пролонгировать сказку и дать возможность нашим туристам, путешественникам продолжить путешествие в поезде Деда Мороза на двух туристических маршрутах", — сообщил Петров журналистам в четверг.

По его словам, поезд №932 "К северному сиянию на Поезде Деда Мороза" будет курсировать из Москвы с 31 января по 2 сентября. Поезд будет отправляться каждую неделю по средам с Ленинградского вокзала по маршруту Москва — Петрозаводск — Мурманск — Сортавала — Москва. Поезд будет находиться в пути пять дней.

Поезд №930 "В Карелию на поезде Деда Мороза" будет курсировать со 2 февраля по 13 сентября по маршруту Москва — Петрозаводск — Сортавала — Петрозаводск — Москва. Он будет отправляться каждую пятницу и рассчитан для путешествия на выходные.

Петров рассказал, что в стоимость путешествия входит проезд, экскурсионная программа, комплект постельного белья в поезде, дорожный набор, а также депозит, на который пассажиры могут приобрести блюда из меню вагона-ресторана.

Он подчеркнул, что вагоны "Поезда Деда Мороза" будут использоваться как отель на колесах, что позволит туристам сэкономить время и деньги, перемещаясь между городами ночью и осматривая достопримечательности днем. Туристические поезда также позволят посетить не только красивейшие города Карелии и Русского Севера, но и заповедные уголки, куда сложно попасть на других видах транспорта.

В рамках путешествия туристы увидят природу Карелии и Заполярья, знаменитый ледокол "Ленин", встретят рассвет на берегу Онежского озера, побывают в знаменитом поселке Териберка, посетят экспозицию "Поезда Деда Мороза" и горный парк "Рускеала" в Карелии, а также отведают блюда арктической и карельской кухонь.

Билеты на эти два поезда продаются в железнодорожных кассах, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении. При покупке онлайн необходимо задать маршрут "Москва Октябрьская — Москва Октябрьская Туристическая".