"Парки культуры и отдыха Московской области в 2023 году посетили более 74 млн человек, что на 29% больше чем в 2022 году", — говорится в сообщении.

Самым популярным стал парк "Пехорка" в городском округе Балашиха, в нем побывали 3,2 млн жителей и гостей региона. Также в лидерах по посещаемости — пушкинский центральный городской парк культуры и отдыха (2,4 млн человек), парк имени Л.Н. Толстого в Химках (2 млн человек), клинский парк "Сестрорецкий" (1,6 млн человек) и лыткаринский центральный парк (1,4 млн человек).

За 2023 год парки Московской области провели около 30 тысяч регулярных мероприятий, а также три спецпроекта — фестиваль современного танца "Город танцует в парках", песенный марафон "На одной волне" и "Театр кукол в парке". Их в общей сложности посетили около 135 тысяч человек.

За год на парковых территориях организовали 46 областных мероприятий. В каждом из них одновременно были задействованы не менее 50 парков. Общая посещаемость таких мероприятий превысила 800 тысяч человек. Наиболее популярными оказались "Солнечная масленица", открытие зимнего сезона и "Ночь в парке".