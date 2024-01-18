Рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю: по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Вылет из Москвы в 06:10 мск, прилет в 08:40 мск. Обратный рейс будет отправляться в 09:30 мск, прилет в 11:50 мск.

В пресс-службе отмечают, что авиакомпания в зимний сезон "традиционно наращивает количество рейсов по горнолыжным направлениям".

Аэропорт "Хибины" расположен в 20 км от г. Апатиты, был введен в 1994 году, но спустя два года закрылся. Возобновил работу в 2012 году. Регулярные рейсы из аэропорта выполняют авиакомпании "Северсталь", "Аэрофлот", "Россия".

Аэропорт обслуживает преимущественно жителей южной части Кольского полуострова — Апатитов, Кировска, Ковдора, Полярных Зорь и Кандалакши, а также туристов горнолыжных комплексов Хибинских гор.

Кировск — моногород, градообразующее предприятие — Кировский филиал АО "Апатит". При этом Кировск — одно из основных мест в Мурманской области для туристов, которые увлекаются зимними видами спорта, походами, альпинизмом. Ключевыми горнолыжными комплексами Хибин являются "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр".