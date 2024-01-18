Это следует из ответа ведомства на соответствующий запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.

«...по вопросу регистрации туристов по месту пребывания в гостиницах по заграничному паспорту Минэкономразвития сообщает, что проект плана мероприятий реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата «Туризм» подготовлен и внесен в правительство РФ. Пункт 5 проекта предусматривает включение загранпаспорта в список документов, на основании которых может осуществляться регистрация туристов по месту пребывания в гостиницах», — говорится в документе за подписью замглавы министерства Дмитрия Вахрукова.

Альшевских отмечает, что проблема актуальна в том числе для туристов из регионов, которые летят на отдых за границу через Москву.

«Путешественники давно задаются вопросом, почему нельзя заселяться в гостиницы страны по заграннику. Летят, например, туристы из нашего Екатеринбурга через Москву за границу. Хотят остановиться на день-другой в столице. Приходится им брать с собой внутренний паспорт, что непрактично. Федеральные власти прислушались к откликам с мест. Готовятся поменять правила», — написал депутат в комментарии к документу в своем телеграм-канале.