"В регионе много мест с богатой историей — кварталы со старинными особняками, театры, музеи. Наша задача сохранить их в первозданном виде и передать будущим поколениям. Сейчас в активной фазе обновление еще 53 здания. В 2024 году приведем в порядок 31 объект", — приводит пресс-служба слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Так, в 2024 году планируют отреставрировать дом художника Е.И.Посполитаки, Дом трудолюбия, Женское городское училище и другие исторические здания Краснодара, Сочи, Армавира и Новороссийска.

Всего в Краснодарском крае 19,5 тыс. объектов культурного наследия различных категорий, в том числе 1447, увековечивающих память погибших при защите Отечества, уточнили в пресс-службе администрации региона.