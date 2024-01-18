"Согласован проект реставрации сооружений, расположенных на территории объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль подмосковной усадьбы "Кузьминки". В рамках проекта отреставрируют мост с грифонами, ограду Красного двора и ограду у домика причта", — говорится в сообщении.

Председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков рассказал, что на мосту протяженностью 223 м восстановят элементы из белого камня, специалисты отреставрируют облицовку пилонов из песчаника, кирпичную кладку устоев и сводов сооружения, металлические прясла.

"Важной частью работ станет реставрация фигур грифонов, львов, торшеров с фонарями и столбиков. Кроме того, запланировано устройство архитектурно-художественной подсветки", — добавил он.

Также предстоит восстановить тротуарную площадку и расчистить ограду парадного двора с реставрацией прясел. Реставрация ограды Красного двора и ограды у домика причта включает воссоздание штукатурной отделки поверхностей стен и элементов декора. Общая протяженность оград около 100 м.

По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, ранее государственная экспертиза проектных документаций пройдена по еще нескольким объектам культурного наследия федерального значения в составе ансамбля. В их числе Ванный домик, ограда Конного двора, кузница, два грота, пристань Круглая (Львиная), флигель № 6, дома № 2 и № 3, служительский корпус (флигель № 4), прачечный корпус (флигель № 5), жилой корпус, хозяйственные постройки, конюшня и музыкальный павильон с конными скульптурными группами.

"Работы по сохранению усадебных строений планируется начать уже в 2024 году. Так, на Круглой (Львиной) пристани планируется отреставрировать скульптуры львов, металлическое ограждение, расчистить, перебрать сохранившиеся и воссоздать утраченные чугунные плиты смотровой площадки, отреставрировать каменную кладку. В Ванном домике специалисты демонтируют декоративные маскароны в виде львиных голов и вернут их на историческое место после реставрации, воссоздадут вазы в нишах восточного фасада, приведут в порядок кровельное покрытие из меди, штукатурную отделку фасадов и интерьеров, заменят водосточные трубы", — отметил Емельянов.