Согласно результатам опроса, 73% россиян не выезжали за пределы своего города (села) в новогодние праздники. Поездки в другие города и регионы России совершили 27% респондентов, за пределы страны — 1%.

Среди путешествующих на новогодних каникулах 13% отправились в Москву и Московскую область, по 4% опрошенных побывали в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае. Еще 3% были в Екатеринбурге и Свердловской области.

В числе других регионов, куда ездили россияне, Новосибирская область, Симферополь (2%), Пермский край, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Воронеж, Казань – по 2%. Еще 15% россиян посетили в новогодние каникулы сельскую местность.

По данным ВЦИОМ, 75% респондентов удовлетворены тем, как провели новогодние каникулы, это сопоставимые цифры с 2023 годом. Еще 19% россиян остались недовольны праздниками.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 14 января среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.