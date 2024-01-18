«Турпоток растет не только за счет российских, но и иностранных путешественников, прежде всего китайских. В гостиницах практически не осталось мест до конца марта. Главная цель туристов зимой – увидеть северное сияние, а в нынешнем году благодаря вспышкам на солнце это уникальное природное явление можно наблюдать довольно часто», — говорится в сообщении.

Как рассказал директор компании «Визит Мурманск» Олег Теребенин, зимний сезон в Мурманской области начинается в сентябре — с этого месяца можно наблюдать северное сияние — и продолжается до середины апреля.

«Рост турпотока этой зимой составляет 100% к предыдущему сезону. И на следующую зиму мы прогнозируем увеличение объемов на 70%. Приняли бы и больше, но емкость гостиниц не позволяет. Лето пока не бронируют, оно в принципе в четыре раза хуже зимы продается, но и по летним месяцам прирост каждый год составляет 100%», — говорит Теребенин.

Генеральный директор компании «Мастерская путешествий» Владимир Лутов считает, что турпоток в регион зимой в этом году вырос на 50%, в том числе за счет самостоятельных путешественников.

«За последние два года поток сильно вырос, к продаже Мурманска подключились крупные туроператоры. Раньше многие считали, что Мурманск далеко, а ведь из Москвы лететь всего 2,5 часа. Теперь направление уже не экзотика. Гостиницы в феврале и почти до конца марта распроданы, да и железнодорожных и авиабилетов в последний момент не найти», — заметил он.

По данным «Визит Мурманск», стоимость поездок в регион выросла на 20-25%: прежде тур в Териберку стоил 4 тыс. рублей, в этом году – уже 5 тыс. Повышение произошло за счет роста цен на топливо и продукты питания.

Как сообщили в комитете по туризму Мурманской области, турпоток в регион вырос на новогодние каникулы на 6% и превысил 93 тыс. человек.

«Загрузка многих гостиниц и туристических комплексов доходила до 90%, и это несмотря на увеличение количества мест размещения в регионе. В новогодние каникулы более 36 тыс. человек посетили горнолыжные склоны Мурманской области, из них 32,5 тыс. остановили выбор на курорте «Большой Вудъявр». А всего у нас 11 горнолыжных комплексов», — сообщил председатель комитета Александр Елисеев.

В прошлом году регион посетили почти 600 тыс. туристов, рост потока составил около 10%.