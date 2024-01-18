Согласно французскому оператору наземного общественного транспорта RATP, в Парижском регионе в четверг существенно сокращено количество автобусов, вышедших на маршруты. Согласно заявлению компании, осуществляется лишь 25% перевозок.

В железнодорожной компании SNCF также сообщили о проблемах в движении поездов на севере Франции, в частности в Па-де-Кале и Нор.

Кроме того, из-за гололеда закрыты некоторые части автомагистралей, в частности А1, связывающей Лилль и Париж.

Метеорологическая служба Франции объявила в четверг повышенный — оранжевый — уровень опасности из-за снега и гололеда в более чем 20 департаментах страны.