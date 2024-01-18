Доля "Аэроэкспресса" на рынке перевозок в аэропорты составила 15,5% — на 1 процентный пункт выше уровня предыдущего года.

Рост показателей компания связывает, в частности, с развитием автобусных маршрутов в "Шереметьево" и "Домодедово": обновлением парка, сокращением интервалов отправления, увеличением количества рейсов. Пассажиропоток только автобусов компании увеличился в прошлом году на 53% (показатель в абсолютном выражении не приводится).

Помимо этого, было сокращено время в пути поездов до аэропорта "Внуково": от Киевского вокзала — до 33 минут, от станции "Аминьевская" — до 23 минут.

"С запуском МЦД-4 "Апрелевка — Железнодорожный" у пассажиров появились новые варианты пересадок на "Аэроэкспресс", так как диаметр пересекается с маршрутами компании в аэропорты "Шереметьево" и "Внуково". С нового МЦД-3 "Зеленоград — Раменское" также можно пересесть на экспресс-автобус до аэропорта "Шереметьево" на станции "Ховрино", — отметили в компании.

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров в аэропорты Москвы. Еще несколько лет назад компания использовала для перевозки только железнодорожные поезда (сейчас в ее парке 11 швейцарских двухэтажных Stadler и 7 одноэтажных составов Демиховского машиностроительного завода), в 2019 году был запущен первый автобусный маршрут — от станции метро "Ховрино" до "Шереметьево". В 2022 году автобусы "Аэроэкспресса" начали курсировать от станции метро "Домодедовская" до аэропорта "Домодедово".