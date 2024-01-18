"Крайне важный межведомственный вопрос, который тормозит развитие региона, — обновление санаторно-курортного фонда. Мы понимаем, что более половины санаториев, которые находятся в федеральной собственности, нуждаются в реконструкции, требуют инвестиций. Полгода назад вопрос поднимался на совещании у президента РФ. Владимир Владимирович дал соответствующее поручение — привести номерной фонд в нормативное состояние. Но сделать это все исключительно за счет федерального бюджета в текущих условиях невозможно, надо активнее привлекать частных инвесторов, ситуация требует решений", — сказал Решетников.

"Инвестиции требуют и для нового номерного фонда. Их поддерживаем в рамках нацпроекта по туризму. По программе поддержки модульных гостиниц профинансировано 11 проектов, еще более 300 номеров появится за счет программы льготного кредитования крупных отелей", — добавил министр.

Решетников подчеркнул, что исторически туризм — ключевая точка роста экономики региона.

"Основа — это бальнеологические курорты, именно они обеспечивают растущий турпоток. За 11 месяцев прошлого года число туристических поездок в Ставропольский край увеличилось на 40%. Здесь есть фактор легализации отрасли — многие отели получают классификацию, это крайне позитивно. Но в то же время мы понимаем, что и реальный турпоток растет", — сказал министр.

Вместе с тем экономический потенциал Кавминвод существенно выше, добавил он.

"Инвесторы сюда хотят "заходить", важно что это и федеральные инвесторы, но большой поток инвестиций идет изнутри региона, это является основой инвестпривлекательности любого региона. Есть план комплексного развития. Его реализация в 2021 году позволила приступить к решению главных задач: по снятию инфраструктурных ограничений, заниматься благоустройством, приводить в порядок дороги, строить социальные объекты. Вместе с регионом сейчас выступаем с инициативой — скорректировать план. Сделать его более системным, увязать мероприятия с приоритетами развития экономики, ключевыми механизмами поддержки, как действующими, так и новыми", — подчеркнул он.