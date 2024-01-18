Это на 19% больше, чем в 2022 году (показатель был на уровне 14,6 млн человек) и на 7% — чем в 2021 (16,2 млн человек).

После значительного спада в 2022 году (на 10% — ИФ) аэропорты не только восстановили пассажиропоток, но и превысили показатели допандемийного 2019 года, отметили в компании. Несколько из них установили новые рекорды по объемам перевозок. Так, аэропорт Екатеринбурга "Кольцово" впервые в новейшей истории преодолел планку в 7 млн пассажиров: его услугами воспользовались 7,38 млн человек. Аэропорты Оренбурга и Саратова впервые встретили своего миллионного за год пассажира. Аэропорт Нового Уренгоя, новый терминал которого был официально открыт в феврале прошлого года, обслужил 1,06 млн человек.

Аэропорты в восточной части страны — в Благовещенске и Петропавловске-Камчатском — обслужили 914 тыс. и 900 тыс. пассажиров соответственно. Аэропорты в центральной части России продемонстрировали восстановительный рост на фоне существенного падения в предыдущем году: аэропорт Нижнего Новгорода обслужил 1,4 млн пассажиров (против 1,2 млн в 2022 году — ИФ), Самары — 3,5 млн (против 2,9 млн — ИФ).

Пассажиропоток аэропорта Тобольска составил 45 тыс. пассажиров, что на 10% выше показателя предыдущего года.

"На фоне санкционного давления на отрасль УК "Аэропорты Регионов" продолжает реализацию заявленных инвестиционных проектов. В минувшем году началось строительство новых пассажирских терминалов в Благовещенске и Оренбурге. В Петропавловске-Камчатском ведется внутренняя отделка и оснащение нового аэровокзального комплекса. Его открытие запланировано на конец этого года", — добавили в компании.

"Аэропорты регионов" — один из крупнейших в РФ частных инвесторов в аэропортовую инфраструктуру, управляет аэропортами в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Новом Уренгое, Саратове, Тобольске, Оренбурге, а также — с февраля прошлого года в Уральске (Казахстан). УК "Аэропорты регионов" принадлежит компании "Ретранс", которой владеют бывший топ-менеджер группы "Ренова" Владимир Резер (90%) и менеджмент УК (10%).