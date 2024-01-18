OIBDA CHG выросла в 2,6 раза — до 1,9 млрд рублей.

По итогам 9 месяцев 2023 года выручка CHG достигла 9,1 млрд рублей (рост в 2,3 раза), OIBDA — 3,3 млрд рублей (рост в 3,4 раза).

Среднегодовая загрузка отелей CHG в 2023 году составила 59%.

По словам президента CHG Александра Биба, сейчас доля компании на российском гостиничном рынке составляет около 10%, а к 2026 году этот показатель планируется нарастить до 15-20%.

Cosmos Hotel Group объединяет около 40 отелей от 3* до 5* в 20 городах России с совокупным номерным фондом более 10 тысяч единиц.