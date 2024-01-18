"Это и выставочные мероприятия, и экскурсионная программа, очень много конференций, посвященных деятельности Менделеева. Целый комплекс мероприятий ориентирован на туристов", — говорится в сообщении.

Кроме того, осенью 2024 года планируется провести Тюменский музейный форум в честь юбилея ученого.

Также в городе пройдут эстафета, велопробег и Тобольский традиционный марафон.

"Уверена, что план мероприятий в течение года пополнится новыми предложениями", — приведены в пресс-релизе слова первого заместителя главы города Яны Зубовой.

Ранее сообщалось, что исторический городской совет в Тобольске в минувшем году объявил 2024 год Годом Менделеева. Такое решение было принято по итогам голосования горожан.

Менделеев родился 8 февраля (по новому стилю) 1834 года в Тобольской губернии. По одним документам он родился в селе Верхние Аремзяны под Тобольском, по другим — в самом городе. В 1899 году Менделееву присвоили звание почетного жителя Тобольска.