"В Международном аэропорту Гейдар Алиев, в 2023 году пассажирооборот достиг рекордного показателя, обслужив более 5,85 млн пассажиров. Пик пассажиропотока был зафиксирован 13 августа — 24,274 тыс. человек", — говорится в сообщении аэропорта.

В 2023 году бакинский аэропорт на международных рейсах обслужил 5,13 млн пассажиров, 42,5% из них пришлось на долю авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), остальные 57,5% — на долю иностранных авиаперевозчиков.

При этом за 2023 год AZAL обслужила более 2,18 млн пассажиров на международных рейсах и 717 тыс. пассажиров — в направлении Нахчывана (рост на 4,8%). Пик пассажиропотока на Нахчыванском направлении зафиксирован в июле, за этот месяц было обслужено более 92 тыс. пассажиров.

За отчетный год 41 авиакомпания осуществляла регулярные рейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев по 80 направлениям, из них 18 — лоукостеры. Число пассажиров, пришедших на долю лоукостеров, составило 43,4%.

В целом больше всего пассажиров перевезли авиакомпании Turkish Airlines, Georgian Wings, "Аэрофлот", Utair и FlyDubai. Всего в 2023 году из Международного аэропорта Гейдар Алиев выполнено более 49,3 тыс. рейсов. Наиболее популярными зарубежными направлениями стали Стамбул, Москва, Тбилиси, Дубай и Абу-Даби.

"Число транзитных пассажиров в бакинском аэропорту увеличилось на 142% по сравнению с 2022 годом — обслужено более 162 тыс. пассажиров. Привлечение новых иностранных авиакомпаний, расширение маршрутной сети и продолжающиеся инфраструктурные работы в аэропорту значительно улучшили доступность перевозок для всех пассажиров", — заявил директор бакинского аэропорта Теймур Гасанов, слова которого приводятся в сообщении.

В отчетном году в Нахчыванском Международном аэропорту было обслужено 744 тыс. пассажиров, в Гяндже -218 тыс., в Лянкяране — более 16 тыс.

В Азербайджане в настоящее время функционируют 8 международных аэропортов в различных регионах страны.