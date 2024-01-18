«За последний месяц число бронирований выросло в два раза. Очень активны туристы были в прошедшие новогодние каникулы, прирост заказов составил 80%», — подтвердил генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Как отметила руководитель пресс-службы туроператора «Алеан» Ирина Романова, продажи Крыма выросли в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По словам туроператоров, это связано с низкой базой прошлого года, привлекательными ценами и спокойным информационным фоном.

«К сожалению, до восстановления спроса далеко. Если раньше крымские объемы можно было сравнивать с показателями по курортам Краснодарского края в целом, то сейчас они не сопоставимы даже с Сочи», — заметил Ромашкин.

Как следует из статистики сервиса Travelline, спрос на объекты Крыма вырос в среднем на 40%. Более 40% бронирований приходят от жителей самого полуострова, остальные – Москва и область (22%), Краснодарский край (7%), Санкт-Петербург (5%).

Важную роль для роста продаж играют привлекательные цены. По данным Travelline, весной они будут ниже прошлогоднего уровня, а на лето подросли на 7%, тогда как в Сочи средний рост составляет 20%.

По словам Романовой, треть объектов в Крыму, в основном крупные отели, повысили цены в среднем на 10%. Небольшие гостиницы оставили прошлогоднюю стоимость, но многие объекты еще не предоставили актуальные тарифы.

Генеральный директор управляющей компании Atelika Hotel Group Алексей Высоканов сообщил, что крымские цены на 20-25% ниже, чем на курортах Краснодарского края.

«Люди не хотят отказываться от отдыха и понимают, что дальше цены будут только расти. Крым у нас сейчас бронируется так же хорошо, как, например, Анапа. Немало запросов на заезды до 10 июня, а с середины июня – полноценный, активный спрос. Август пока просматривается слабо», — сказал он.

По данным властей Крыма, в 2023 году полуостров принял 5,2 млн туристов, что на 20% меньше, чем годом ранее.