Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Accor, отель Mercure Baku City расположен на улице Исмаил-бек Гутгашенлы в непосредственной близости от главных достопримечательностей города, в том числе Старого города (Ичери-Шехер).

"С открытием Mercure в Баку Accor укрепляет свое присутствие в Азербайджане и подтверждает намерения по расширению портфолио на Южном Кавказе — популярном туристическом направлении с огромным потенциалом для качественного круглогодичного отдыха и деловых поездок. Уверен, что благодаря своей аутентичности, высоким стандартам обслуживания и удачному расположению новый отель займет лидирующие позиции на рынке и заслужит высокую оценку местных жителей и путешественников, предпочитающих комфортное проживание и знакомство с местным колоритом", — сказал генеральный директор Accor New East Europe Алексис Деларофф.

Новый отель предлагает для размещения 140 номеров различных категорий, включая стильные люксы, смежные номера и номера для людей с ограниченными возможностями.

Mercure Baku City стал третьим отелем в портфолио группы Accor в Азербайджане. Mercure является брендом, участвующим в ALL — Accor Live Limitless — программе лояльности, предоставляющей доступ к широкому спектру вознаграждений, услуг и впечатлений.

Бренд Mercure является частью Accor, ведущей мировой гостиничной группы, насчитывающей более 5500 отелей в более чем 110 странах,

Под брендом Mercure действуют свыше 940 отелей в более чем 60 странах мира.