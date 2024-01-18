"Начиная с 2011 года в Москве отреставрировано 2190 объектов культурного наследия. В работе в этом году — больше 500 памятников архитектуры", — написал Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, три знаковых объекта культурного наследия отреставрируют в текущем году. Продолжится работа над ансамблем Донского монастыря. В прошлом году закончена реставрация пяти из 12 исторических башен, всего готовы девять. Привели в порядок Дом настоятеля, а также фасады и купола "Нового" собора.

Собянин отметил, что в текущем году начнут комплексную реставрацию прясел Восточной и Южной стен, в том числе оставшихся трех башен, продолжат восстановление храма св. Иоанна Златоуста.

В Алексеевском женском монастыре продолжится разработка проекта реставрации Церкви Всех Святых, богадельни (училища) и кельи. Специалисты провели научно-исследовательские работы и в прошлом году приступили к первому этапу подготовки проектной документации, сообщил мэр.

В здании Центросоюза на Мясницкой улице, построенном в 30-х годах XX века по проекту знаменитого французского архитектора Ле Корбюзье, проведут реставрацию облицовки фасадов из туфа, межэтажных пандусов и других исторических элементов, написал Собянин.